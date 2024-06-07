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Названы пять самых популярных автомобилей среди россиян в мае

«Автостат» назвал пять самых востребованных авто среди россиян в мае

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Haval

По итогам мая в России самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Haval Jolion. Об этом сообщает «Автостат».

Отмечается, что продажи модели выросли на 64,4% и достигли 6,3 тыс. машин. На второй строчке разместился Chery Tiggo 7 Pro Max (+63,3%), а на третьей — Chery Tiggo 4 Pro (рост в 2,2 раза). В пятерку самых востребованных авто на рынке также вошли Lada Niva Travel (30,9%) и Lada Niva Legend (+37%).

Кроме того, в топ-10 оказались Belgee X50, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

До этого сообщалось, что на рынке России продаются четыре надежных бизнес-седана с пробегом по цене Lada Granta, то есть до 1,5 млн рублей. В первую очередь автоэксперты посоветовали присмотреться к десятилетней Mazda 6. Внутри модель оснащена «автоматом» и надежным двухлитровым двигателем Skyactive. Однако у него может потеть клапанная крышка или сдать датчик фаз газораспределения после 150 тыс. км пробега. Также они рекомендовали поменять ремень навесных агрегатов с роликами и приобрести оригинальные свечи зажигания.

Ранее россиянам назвали признаки неисправного топливного фильтра.

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