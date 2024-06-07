Российские хирурги прооперировали девочку с редким удвоением желудка

Девочку с редким удвоением желудка и пищевода прооперировали в Иркутской областной детской клинической больнице. Об этом сообщаетirk.aif.ru.

Еще во время беременности матери ребенка сообщили об увеличении живота у плода. У новорожденной выявили тяжелую патологию: торакоабдоминальное удвоение желудка и пищевода.

К двум годам девочке удалили часть новообразований из грудной клетки и брюшной полости. Однако из-за одного из оставшихся образований девочка не могла нормально есть и испытывала сильные боли. Очередную, четвертую операцию, провели для удаления образования из труднодоступной области.

В настоящее время девочка восстанавливается в отделении реанимации. По прогнозам хирургов, больше операций не потребуется, и пациентка сможет жить полноценной жизнью.

Ранее хирурги удалили россиянке кисту с костями черепа, волосами и жиром.