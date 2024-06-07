Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские хирурги прооперировали девочку с редким удвоением желудка

АиФ: девочке с удвоением желудка и пищевода провели операцию в Иркутске

close
100%
Freepik.com

Девочку с редким удвоением желудка и пищевода прооперировали в Иркутской областной детской клинической больнице. Об этом сообщаетirk.aif.ru.

Еще во время беременности матери ребенка сообщили об увеличении живота у плода. У новорожденной выявили тяжелую патологию: торакоабдоминальное удвоение желудка и пищевода.

К двум годам девочке удалили часть новообразований из грудной клетки и брюшной полости. Однако из-за одного из оставшихся образований девочка не могла нормально есть и испытывала сильные боли. Очередную, четвертую операцию, провели для удаления образования из труднодоступной области.

В настоящее время девочка восстанавливается в отделении реанимации. По прогнозам хирургов, больше операций не потребуется, и пациентка сможет жить полноценной жизнью.

Ранее хирурги удалили россиянке кисту с костями черепа, волосами и жиром.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами