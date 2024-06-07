Путин оценил идею создать «третью столицу» в России

Создание в современной России «третьей столицы» не может происходить так, как при Петре I, поскольку тогда были другие условия для развития, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Модератор сессии ПМЭФ политолог Сергей Караганов спросил у российского лидера, не пора ли в России создать третью столицу по примеру Петра I, который в свое время построил Петербург.

По словам Путина, в современном мире нужно руководствоваться средствами, которые будут эффективны сегодня. Во времена Петра I было другое состояние общества, другие цели, отметил он.

«Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», — так ответил на вопрос политолога глава государства.

До этого Путин заявил, что приватизация 1990-х годов не была намеренно преступной, скорее речь идет об ошибках. Он напомнил, что процесс приватизации запустили, основываясь на мнении экономистов, которые говорили о том, что «нужно приватизировать все что угодно как можно быстрее». Глава государства подчеркнул, что легальные решения приватизации конца ХХ века «нельзя трогать», речь идет только о пересмотре результатов «жульнических схем».

Ранее Путин призвал Грефа и Костина не высасывать деньги из других банков.