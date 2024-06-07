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Путин процитировал Сталина, говоря о партнерах РФ

Путин, говоря о партнерах России, привел цитату: «Других писателей у меня нет»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) процитировал лидера СССР Иосифа Сталина, говоря о западных партнерах РФ.

Это была фраза советского вождя: «Других писателей у меня нет». По словам российского лидера, Сталин говорил эту фразу в отношении Союза писателей СССР, когда министр внутренних дел Лаврентий Берия «пришел настучать на них в очередной раз».

«Ну вот такие партнеры, что же сделать. Что же со всеми воевать что ли? Надо добиваться таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам», — сказал Путин.

Вместе с тем он отметил, что партнеры «обманывают на каждом шагу» и договариваться с ними очень сложно.

В мае президент России заявил, что Запад пытается ослабить и наказать РФ, а также хочет незаконно присвоить ее активы.

До этого он говорил, что Запад готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы «только бы России навредить».

Ранее Путин заявил, что западные партнеры подорвали международные устои из-за своих амбиций.

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