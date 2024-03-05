Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режим повышенной готовности ввели на юге Приморья из-за пожаров

В Хасанском округе Приморья ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

close
100%
МЧС РФ по Приморскому краю

Власти Приморского края ввели режим повышенной готовности в Хасанском округе, где со 2 марта продолжаются крупные природные пожары. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Спасателям поручили определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Также глава муниципалитета поручил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.

В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморского края. К утру 4 марта на месте ЧП уже работали до 300 спасателей, тогда площадь пожаров составляла 4,9 тысячи гектаров. На следующий день она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось сократить эти показатели до 4 тысяч гектаров.

Власти Приморья ввели специальный противопожарный режим в южных районах края, затрагивая 19 муниципалитетов, включая крупные города региона — Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и другие.

Согласно информации МЧС РФ по Приморскому краю, действующий очаг в районе поселка Хасан на площади 3 тысячи гектаров по состоянию на 5 марта ликвидирован. Тушение продолжается.

Ранее мощный пожар произошел в жилом доме в Серпухове после взрыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами