Режим повышенной готовности ввели на юге Приморья из-за пожаров

Власти Приморского края ввели режим повышенной готовности в Хасанском округе, где со 2 марта продолжаются крупные природные пожары. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Спасателям поручили определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Также глава муниципалитета поручил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.

В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморского края. К утру 4 марта на месте ЧП уже работали до 300 спасателей, тогда площадь пожаров составляла 4,9 тысячи гектаров. На следующий день она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось сократить эти показатели до 4 тысяч гектаров.

Власти Приморья ввели специальный противопожарный режим в южных районах края, затрагивая 19 муниципалитетов, включая крупные города региона — Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и другие.

Согласно информации МЧС РФ по Приморскому краю, действующий очаг в районе поселка Хасан на площади 3 тысячи гектаров по состоянию на 5 марта ликвидирован. Тушение продолжается.

Ранее мощный пожар произошел в жилом доме в Серпухове после взрыва.