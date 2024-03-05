На Крымскому мосту перекрыли движение транспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Такая информация представлена в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Также всех людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Вчера ночью движение по Крымскому мосту также было временно перекрыто.

Утром 3 марта также сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. После этого движение машин по мосту возобновили.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного разговора была доступна общественности, хотя часть информации не предназначалась для широкого круга лиц. Он отметил, что разговор немецких офицеров был о «различных сценариях» событий, а не о планах. Писториус также назвал публикацию частью информационной войны со стороны Москвы и не исключил возможности возбуждения уголовного дела по поводу утечки разговора военных.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.