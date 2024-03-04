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В Никополе на Украине назвали улицу в честь нациста

В Никополе на Украине переименовали улицу в честь нациста Петра Дяченко

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Darrin Zammit Lupi/Reuters

В украинском городе Никополе местный горсовет решил переименовать Павлоградскую улицу в честь командира батальона дивизии СС «Галиции» Петра Дяченко. Об этом сообщает Lenta.Ru.

«Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника, соучастника Холокоста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистских подразделений», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что МИД Германии поменял транслитерацию Киева с Kiew на Kyjiw. Переход от использовавшейся исторически транслитерации с русского к транслитерации с украинского языка был произведен из-за озвученного после начала СВО требования Украины.

Также в Киеве сняли табличку с названием улицы Московской после ее переименования в улицу Князей Острожских. Этот шаг в мэрии Киева приняли в ответ на продолжение российской военной спецоперации на территории Украины. Помимо Московской улицы, в украинской столице также решили переименовать улицы Булгакова, Ватутина и Льва Толстого.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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