Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели потушили 10 гектаров горящей травы в Приморье

МЧС: спасатели ликвидировали один из очагов крупного пожара в Приморье

В Приморье пожарные тушат очаги палов сухой травы. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Огонь охватил 4800 гектаров. Один из очагов ликвидирован на площади около 10 гектаров в Надеждинском районе», — говорится в сообщении.

Всего на месте работают более 320 специалистов и 60 единиц техники, уточнили в ведомстве. Задействованы беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.

Уточняется, что на территориях Лазовского и Хасанского муниципальных округов введен особый противопожарный режим.

До этого в исправительной колонии №37 в поселке Половинка в Пермском крае загорелся швейный цех на площади 1500 квадратных метров.

Незадолго до этого сообщалось, что в Химках загорелась автомастерская. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало. Уточняется, что «огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар».

Ранее в Приморье локализовали природный пожар в нацпарке «Земля леопарда».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами