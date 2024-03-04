Спасатели потушили 10 гектаров горящей травы в Приморье

В Приморье пожарные тушат очаги палов сухой травы. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Огонь охватил 4800 гектаров. Один из очагов ликвидирован на площади около 10 гектаров в Надеждинском районе», — говорится в сообщении.

Всего на месте работают более 320 специалистов и 60 единиц техники, уточнили в ведомстве. Задействованы беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.

Уточняется, что на территориях Лазовского и Хасанского муниципальных округов введен особый противопожарный режим.

До этого в исправительной колонии №37 в поселке Половинка в Пермском крае загорелся швейный цех на площади 1500 квадратных метров.

Незадолго до этого сообщалось, что в Химках загорелась автомастерская. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало. Уточняется, что «огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар».

Ранее в Приморье локализовали природный пожар в нацпарке «Земля леопарда».