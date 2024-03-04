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Электричка с пассажирами загорелась на ходу по дороге в Екатеринбург

«Е1»: в Екатеринбурге на ходу загорелась электричка

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Екатеринбурге на железнодорожной станции Ботаническая произошло задымление в вагоне электропоезда, следовавшего из Челябинска. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел утром 4 марта, электропоезд задымился на перегоне Уктус — Шарташ, один из вагонов окутало дымом. Как сообщили «Е1» в пресс-службе РЖД региона, задымление оперативно устранено железнодорожниками.

Пассажиры самостоятельно проследовали к остановкам общественного транспорта и в метро. Состав поезда был направлен на техническое обслуживание.

Ранее грузовик и электропоезд столкнулись в Нижегородской области.

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