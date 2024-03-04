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В Финляндии зафиксировали вспышку венерических заболеваний

Yle: в Финляндии отметили резкий рост числа венерических заболеваний

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Depositphotos

В Финляндии зафиксировали резкий рост случаев венерических заболеваний. Об этом сообщает издание Yle.

Согласно исследованиям финской венерологической клиники HUS, в стране резко выросла заболеваемость гонореей.

«Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, но к 2023 году мы перешагнули за 1000», — сообщила сотрудница клиники Эйя Хилтунен-Бак.

Отмечается, что подобные показатели являются для Финляндии рекордными. В начале текущего года медики заявили о сохранении тенденции.

До этого группа исследователей из Мельбурнского центра сексуального здоровья выяснила, что гонореей можно заразиться через поцелуи.

В конце прошлого года резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП), отмечался в 27 странах Европейского союза.

Ранее под Тюменью у 19 несовершеннолетних выявили опасные венерические инфекции.

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