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Россиянина подозревают в изнасиловании 12-летней дочери

Жителя Чебоксар задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней дочери

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Depositphotos

Жителя Чебокасар подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах Республики Чувашия.

Полицейские задержали 36-летнего жителя республиканского центра. Мужчина работает стропальщиком на заводе. В отношении него возбуждено два уголовных дела.

По версии следствия, подозреваемый с 2022 по 2024 год надругался над 12-летней дочерью.

Ни мужчина, ни его семья ранее не попадали в поле зрение опеки или правоохранителей.

Ранее в Ленобласти сотрудника пекарни обвинили в изнасиловании ребенка в лесу.

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