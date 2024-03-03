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В Белгороде отменили ракетную тревогу

Администрация Белгорода сообщила об отмене ракетной тревоги

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Shutterstock/Wirestock Creators

В Белгороде отменили ракетную тревогу. Об этом сообщил Telegram-канал городской мэрии.

«Город Белгород! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении чиновников.

Предупреждение действовало с 12:04 до 12:36 мск.

Позднее воздушную тревогу отменили также в Шебекинском городском округе.

Сигнал ракетной опасности действовал в Белгородской области также в ночь на 3 марта. Как сообщали в мэрии, сирены звучали в Губкинском и Старооскольском городских округах.

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно бьют по гражданским объектам в Белгороде. Он напомнил, как украинская армия обстреляла центр Белгорода в конце 2023 года. Позже ВСУ снова нанесли удар и в феврале 2024-го. По словам Бастрыкина, в первом случае целью украинских военных стали женщины и дети, которые находились в центре города, чтобы отпраздновать начало новогодних праздников. А в этом году украинские снаряды попали в торговый центр, жилой сектор и пришкольный стадион.

Ранее ВСУ попытались атаковать беспилотниками Белгородскую область.

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