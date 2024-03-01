Участники и ветераны СВО смогут поучаствовать в образовательной программе «Время героев»

Стартовал прием заявок на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев», которую накануне анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Отмечается, что программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

По словам ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

«Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе», — добавил он.

Бетин подчеркнул, что люди, имеющие опыт боевых действий, обладают уникальными компетенциями. По его словам, они умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам.

«У них накоплен уникальный опыт действий в экстремальных ситуациях. В условиях боевых действий, как нигде, оттачиваются навыки командной работы. Все это позволит каждому из них с максимальной эффективностью решать управленческие задачи любой сложности», — добавил он.

Как рассказал ректор РАНХиГС, генеральный директор «России – страны возможностей» Алексей Комиссаров, при создании программы «Время героев» был использован опыт ведущих проектов президентской академии, таких как «Школа губернаторов» и «Школа мэров».

«Я вижу, что наши герои, прошедшие и участвующие в СВО, готовы продолжать активно и самоотверженно служить своей стране. Конечно, наша задача – сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты», — заявил он.

Отмечается, что для подачи заявки необходимо зайти на сайт программы времягероев.рф и действовать в соответствии с инструкциями.

Напомним, президент России, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, рассказал о программе «Время героев». По его словам, она будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления, которую называют «Школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России».

«Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов. Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей», – заключил Путин.