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Климатологи предсказали рекордную жару в некоторых районах земного шара

Scientific Reports: Эль-Ниньо вызовет рекордную жару по всему миру в 2024 году

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Летние и среднегодовые температуры в 2024 году побьют существующие рекорды. Об этом климатологи написали в статье научного журнала Scientific Reports.

На температуру будет влиять климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане, объяснили ученые. Во время Эль-Ниньо теплая вода распространяется по поверхности Тихого океана в сторону Южной Америки. Эта область теплой воды передает много тепла океана в атмосферу, тем самым взывая повышение температуры поверхности.

Ученый из Тихоокеанской лаборатории морской среды NOAA в Сиэтле Майкл Макфаден предупредил, что из-за Эль-Ниньо аномальная жара будет наблюдаться в Карибском бассейне, Бенгальском заливе, Южно-Китайском море, а также в некоторых частях Аляски и Амазонки.

Жаркая погода чревата лесными пожарами, которые тут в различных частях мира. Так, в начале февраля сильные лесные пожары были зафиксированы в Чили. В стране вводился режим ЧС в связи с этим.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании 8 марта.

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