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Главарь бандитов из Гаити заявил о начале «освободительной» войны

AP: главарь бандитов в столице Гаити объявил о намерении освободить страну

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Ralph Tedy Erol/Reuters

андитские группировки парализовали жизнь столицы Гаити города Порт-о-Пренса, их главарь заявил о намерении «освободить» страну. Об этом сообщает The Associated Press.

Агентство сообщает о видеозаписи, на кадрах которой глава объединения местных банд Джимми Шеризье заявляет, что его цель не дать временному президенту Анри вернуться на территорию острова и «освободить страну».

В репортаже агентства говорится о бронетехнике, патрулирующей пустые улицы в центре Порт-о-Пренса и дежурящие возле трущоб, контролируемых бандами. Неясно, поддерживают ли Шеризье другие крупные банды, которые, по оценкам, контролируют до 80% территории Порт-о-Пренса.

Прошлый президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля 2021 года во время нападения на его резиденцию. По данным полиции, перед смертью его пытали. Супруга президента сумела выжить и была госпитализирована в Майами.

Позже появилась информация, что бывший сенатор Гаити Джон Джоэль Джозеф признал свою вину по трем обвинениям в убийстве президента Жовенеля Моиза.

Ранее сообщалось, что 70% жителей Гаити поддерживают ввод иностранного контингента для борьбы с бандами.

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