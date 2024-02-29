Передавший привет из Мексики депутат попал в скандал с дракой

Депутата Курской областной думы Максима Васильева обвинили в драке с соседом из-за замечаний, полученных за слишком шумное празднование в квартире Дня защитника Отечества 23 февраля, полиция начала проверку в отношении чиновника. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Произошла конфликтная ситуация, затем в результате возникла драка. Мы подтверждаем тот факт, что такое действительно было. В настоящее время проводится проверка», — сообщил представитель областного управления МВД. В полиции уточнили, что личности участников были установлены на месте.

Сам депутат Васильев рассказал, что просто пришел в гости и в драке не участвовал.

«Я стал свидетелем конфликта между соседями. <...> В данном случае, как говорится, я оказался не в том месте и не в то время. Но я тоже обычный человек, и я хожу в гости», — добавил он.

По словам Васильева, опубликованный в сети ролик с его участием неполный, предшествующие ему события «вырезаны из контекста».

«На видео не видно, как люди ворвались в квартиру, не видно, как матерятся за кадром, кричат и выясняют отношения», — уточнил депутат.

Чиновник заверил, что кровь на лице также не связана с участием в драке. Он пояснил, что сам из-за плохого зрения повредил глаз.

«Я всегда хожу в очках, у меня очень плохое зрение, и будучи без очков, я напоролся на деревянный стеллаж, стоявший в коридоре, и разодрал глаз», — разъяснил Васильев. Он назвал провокацией появление видео со своим участием в сети.

Максим Васильев попал в скандал в конце декабря 2022 года. Тогда в сети появилось видеопоздравление с его участием. Мужчина, сидя на мексиканском пляже, смешал и выпил коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом».

Позже депутат уверял, что ролик не должен был быть публичным и предполагался для узкого круга знакомых. Тем не менее поведением депутата возмутились многие пользователи сети, позже с критикой в адрес Васильева выступил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее отдыхавший в Мексике депутат Васильев опубликовал видео «с передовой».