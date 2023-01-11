Курского депутата наказали за поздравление из Мексики. Он извинился по видеосвязи

Депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, видеопоздравление из Мексики которого распространилось по сети, вынесли предупреждение о нарушении этики. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
«11 января 2023 года на заседании комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этики установлен факт нарушения депутатской этики депутатом Курской областной Думы М.С. Васильевым. Депутат принес публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений Правил депутатской этики», — сообщили в Telegram-канале Курской областной думы.
Отмечается, что Васильев участвовал в заседании парламентской комиссии по видеосвязи, во время которой извинился за свое поведение перед коллегами и избирателями.
В конце декабря 2022 года в сети получил распространение видеоролик, на котором единоросс Максим Васильев на мексиканском пляже смешивает и пьет коктейли и поздравляет с наступающими праздниками. «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» — говорил Васильев на видео.
Поведение депутата вызвало критику и среди пользователей социальных сетей, и у руководства региона и партии «Единая Россия». Однако сам Васильев назвал ситуацию «раздутой», хоть и согласился, что его поведение выглядело неуместным.
«Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском», — сообщил депутат.
Он объяснил, что приехал в Мексику на праздники к родственникам сестры. Решил записать поздравление для друзей и отправил его в мессенджере знакомым. Однако запись, в числе прочих, попала к «представителю Западной Украины», с которым Васильев дружил до начала спецоперации, а тот уже выложил ее в сеть.
В январе губернатор Курской области Роман Старовойт возмутился поведением депутата, признался, что «очень зол». Но отметил, что не может применить к нему дисциплинарные меры по партийной линии — Васильев избирался как независимый кандидат. Однако глава региона напомнил, что супруга Васильева Светлана является депутатом областной думы от «Единой России».
«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — писал Старовойт
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что за свою выходку Васильеву вместе с супругой необходимо немедленно сложить полномочия.
«Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — написал политик в Telegram.
Критике руководителя партии подвергся и тот факт, что Васильевы отдыхают за границей, пока «страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов» и пока жители Курской области подвергаются обстрелам.
Сам Васильев в ответ на слова Турчака и Старовойта заявил, что хочет втретиться лично с ними обоими, чтобы дать объяснения.
«И с Турчаком, и со Старовойтом и со всеми высокопоставленными людьми, которые это прокомментировали, я постараюсь поговорить лично. И добиться того, чтобы моя точка зрения была услышана», — говорил парламентарий.
В конце декабря РБК сообщал, что депутаты от «Единой России» перед Новым годом получили от партийного руководства этический кодекс, состоящий из 11 пунктов. Среди них, в частности, есть категорическое требование не писать в соцсетях «в неадекватном психическом и физическом состояниях», не использовать нецензурную лексику, «не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.