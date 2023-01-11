Курского депутата наказали за поздравление из Мексики. Он извинился по видеосвязи

Депутат Васильев из курской облдумы, который в январе прославился видеопоздравлением с коктейлями из Мексики, получил предупреждение от парламентской комиссии по этике. В Курской областной думе сообщили, что Васильев извинился перед коллегами и избирателями. Курский губернатор Роман Старовойт выразил возмущение поведением депутата. А один из лидеров «Единой России» Андрей Турчак призвал парламентария немедленно сложить полномочия. Однако сам Васильев считает инцидент «раздутым».

Депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, видеопоздравление из Мексики которого распространилось по сети, вынесли предупреждение о нарушении этики. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«11 января 2023 года на заседании комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этики установлен факт нарушения депутатской этики депутатом Курской областной Думы М.С. Васильевым. Депутат принес публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений Правил депутатской этики», — сообщили в Telegram-канале Курской областной думы.

Отмечается, что Васильев участвовал в заседании парламентской комиссии по видеосвязи, во время которой извинился за свое поведение перед коллегами и избирателями.

В конце декабря 2022 года в сети получил распространение видеоролик, на котором единоросс Максим Васильев на мексиканском пляже смешивает и пьет коктейли и поздравляет с наступающими праздниками. «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» — говорил Васильев на видео.

Поведение депутата вызвало критику и среди пользователей социальных сетей, и у руководства региона и партии «Единая Россия». Однако сам Васильев назвал ситуацию «раздутой», хоть и согласился, что его поведение выглядело неуместным.

«Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском», — сообщил депутат.

Он объяснил, что приехал в Мексику на праздники к родственникам сестры. Решил записать поздравление для друзей и отправил его в мессенджере знакомым. Однако запись, в числе прочих, попала к «представителю Западной Украины», с которым Васильев дружил до начала спецоперации, а тот уже выложил ее в сеть.

В январе губернатор Курской области Роман Старовойт возмутился поведением депутата, признался, что «очень зол». Но отметил, что не может применить к нему дисциплинарные меры по партийной линии — Васильев избирался как независимый кандидат. Однако глава региона напомнил, что супруга Васильева Светлана является депутатом областной думы от «Единой России».

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — писал Старовойт

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что за свою выходку Васильеву вместе с супругой необходимо немедленно сложить полномочия.

«Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — написал политик в Telegram.

Критике руководителя партии подвергся и тот факт, что Васильевы отдыхают за границей, пока «страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов» и пока жители Курской области подвергаются обстрелам.

Сам Васильев в ответ на слова Турчака и Старовойта заявил, что хочет втретиться лично с ними обоими, чтобы дать объяснения.

«И с Турчаком, и со Старовойтом и со всеми высокопоставленными людьми, которые это прокомментировали, я постараюсь поговорить лично. И добиться того, чтобы моя точка зрения была услышана», — говорил парламентарий.

В конце декабря РБК сообщал, что депутаты от «Единой России» перед Новым годом получили от партийного руководства этический кодекс, состоящий из 11 пунктов. Среди них, в частности, есть категорическое требование не писать в соцсетях «в неадекватном психическом и физическом состояниях», не использовать нецензурную лексику, «не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.