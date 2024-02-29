Пенсионер выстрелил в фельдшера скорой помощи, который отказал ему в госпитализации

Москвич открыл огонь в сторону фельдшера, пытаясь добиться госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Накануне 68-летний житель района Преображенское варил картошку и случайно ошпарил ногу. Мужчина вызвал к себе в 1-й Зборовский переулок скорую помощь, но приехавшие медики отказались его госпитализировать и порекомендовали лечить ожог в домашних условиях.

Однако пожилой человек так хотел попасть в больницу, что схватился за травмат. Он выстрелил в фельдшера, которому в итоге понадобилась помощь коллег. Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. Кроме того, у пенсионера изъяли оружие и провели с ним воспитательную беседу.

Ранее в Архангельской области родственник пожилой пациентки обстрелял машину скорой помощи.