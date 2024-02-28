В Ростовской области бывшим мигрантам массово выдали повестки в военкомат

Правоохранители Ростовской области вручили повестки бывшим мигрантам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время рейда правоохранители выявили 35 нарушений. Среди них шесть связаны с работой на территории РФ без патента, еще в 23 случаях иностранцы нарушили правила въезда в Россию или режима пребывания. Один человек нарушил сроки обращения за выдачей патента.

«Также в ходе проверки документов установлено отсутствие отметок о постановке на воинский учет у 36 граждан. Им вручены повестки о необходимости явки в военные комиссариаты», – сообщается в публикации.

В результате семерых иностранцев выдворят из страны, 16 человек обязали выплатить штраф.

Ранее в Челябинске во время рейда бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат.