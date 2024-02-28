Папа Римский вернулся в Ватикан после прохождения медобследования

Папа Франциск вернулся в Ватикан после прохождения медицинского обследования в римской больнице на острове Тибр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ватикана.

В сообщении издания говорится, что 87-летний понтифик отправился в больницу после еженедельной аудиенции.

Отмечается, что папа из-за медосмотра пропустил выступление перед верующими, поручив это своему помощнику.

«Дорогие братья и сестры, я все еще немного простужен», — сказал Франциск, добавив, что кто-то другой прочитает его катехизис о зависти и тщеславии, двух из семи смертных грехов.

До этого сообщалось, что глава Католической церкви был доставлен в больницу для обследования с симптомами гриппа. 24 февраля аудиенции у папы Римского Франциска были временно отменены из-за недомогания понтифика.

Ранее короля Норвегии госпитализировали в Малайзии из-за инфекции.