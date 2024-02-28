«Единая Россия» передала автомобили и технику бойцам в зону СВО

Без спецсредств сегодня на фронте невозможно осуществлять ни разведку, ни боевые действия. Об этом заявил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что Сидякин и депутат Госдумы Бекхан Барахоев отправили подразделениям из Ингушетии экипировку и технику. Как уточнил глава Центрального исполкома партии, в груз вошло все, что необходимо для работы на передовой.

«Бойцам Росгвардии и подразделениям Минобороны вручили ключи от новых внедорожников. Совсем скоро они уже будут на позициях», — рассказал он.

Ранее «Единая Россия», фонд «Наша правда» и «Молодая гвардии Единой России» передали подразделениям в Донецкой народной республике и на Запорожском направлении технику для боевых действий и зачистки.

Тогда помощь доставили Александр Сидякин, депутат Госдумы Зураб Макиев и молодогвардейцы. Отмечается, что в груз вошли коптеры, антидроновые ружья, волнорезы, подавители и другое. Партия техники была передана в расположение группировки «Центр» за несколько дней до освобождения Авдеевки.