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В России заблокировали счета журналиста Андрея Лошака*

RT: ФНС заблокировала счета журналиста Андрея Лошака

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Владимир Трефилов/РИА Новости

В России заблокировали счета сотрудника американских и русскоязычных СМИ «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Андрея Лошака (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает RT со ссылкой на официальную базу российской Налоговой службы.

По данным ведомства, журналисту запретили проводить финансовые операции в банке «Точка» ФК «Открытие». В причине блокировки значится код «02», означающий то, что налогоплательщик просрочил подачу налоговой декларации или не подал ее. Из данных ФНС также следует, что в России у Лошака открыто ИП с видом деятельности «производство кинофильмов и телевизионных программ».

17 февраля Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Лошака. Согласно сообщению ведомства, он «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации».

Указано также, что журналист высказывался против специальной военной операции на Украине и взаимодействовал с иностранными структурами.

Ранее сообщалось, что в России заблокировали счета писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и его жены.

*  признан в РФ иностранным агентом
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