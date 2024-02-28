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Бастрыкин объяснил введение нормы о конфискации имущества за фейки об армии

Глава СК Бастрыкин: норма о конфискации имущества сократит фейки о ВС РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и публичные призывы к деятельности против безопасности российского государства будет способствовать уменьшению количества подобных правонарушений. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Такие нововведения будут способствовать профилактике данных преступлений, сократят манипуляцию лживыми новостями», — сказал глава ведомства.

14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о российских Вооруженных силах.

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Конфискация денежных средств или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности российского государства, за публичные оскорбления и дискредитацию армии, и другие преступления, говорится в документе.

Закон вступил в силу 25 февраля 2024 года.

Ранее певица Наталья Ветлицкая переписала квартиру, боясь ее конфискации за дискредитацию ВС РФ.

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