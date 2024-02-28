В Ростовской области загорелось административное здание

В Ростовской области произошло возгорание административного здания, площадь пожара охватила 1000 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС по региону.
Пожар произошел в административном здании, расположенном в поселке Дмитриадовка. Пламя распространилось на территории в 1000 квадратных метров. В настоящее время пожарные остановили распространение огня. В тушении пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц специальной техники.
По имеющейся предварительной информации, пострадавших нет.
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До этого в Придорожном Саратовской области вспыхнуло одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания составило 800 квадратных метров.
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