В Ростовской области загорелось административное здание

В Ростовской области произошло возгорание административного здания, площадь пожара охватила 1000 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС по региону.

Пожар произошел в административном здании, расположенном в поселке Дмитриадовка. Пламя распространилось на территории в 1000 квадратных метров. В настоящее время пожарные остановили распространение огня. В тушении пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц специальной техники.

По имеющейся предварительной информации, пострадавших нет.

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До этого в Придорожном Саратовской области вспыхнуло одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания составило 800 квадратных метров.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.