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В Челябинске водители не смогли поделить дорогу и устроили поножовщину

Челябинский автомобилист вонзил нож в другого водителя из-за дорожного конфликта

В Челябинске сняли на видео, как водитель бьет ножом своего оппонента из-за дорожного конфликта, запись опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Поножовщина произошла сегодня на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна. Двое водителей не поделили дорогу и развязали драку прямо посреди проезжей части. В какой-то момент один из автомобилистов достал нож и вонзил его в бок своему оппоненту.

Раненый мужчина упал и не мог подняться, ему на помощь пришли очевидцы. Они вызвали скорую помощь и полицию. Позднее выяснилось, что пострадавший получил два ножевых ранения, его госпитализировали.

Сотрудники МВД задержали нападавшего, он был доставлен в отдел внутренних дел. По предварительным данным, это пожилой мужчина, который подрезал случайный автомобиль, водитель которого этому возмутился, так как у него в салоне находился двухмесячный ребенок. Молодой отец решил разобраться с нарушителем на месте и получил травмы.

Ранее в Тульской области пьяный водитель переехал пешехода на свадьбе.

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