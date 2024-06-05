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Гладков рассказал о поездке в приграничную зону Белгородской области

Гладков посетил Новую Таволжанку и Шебекино, которые обстреливаются ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил с рабочим визитом города Новая Таволжанка и Шебекино, которые в последнее время находятся под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона рассказал в Telegram-канале.

«Посмотрел, как идет восстановление многоквартирного дома в Шебекино на Железнодорожной, 2, который мы возводим заново. У нас есть обязательства перед жильцами, здесь важна динамика работ <...> Также проехал по нескольким адресам в Новой Таволжанке. Встретился с жителями, чьи дома пострадали после обстрелов. Строительные бригады работают, стараются», — пишет Гладков.

Также губернатор Белгородской области, отметив тот факт, что несмотря на продолжающиеся обстрелы дети играют на улицах, обратился к родителям с предложением на время летних каникул отправить ребят на отдых в другие регионы.

До этого министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.

Ранее в Раде высказались насчет ударов HIMARS по Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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