В Джанкое ловят предполагаемых диверсантов у военного аэродрома

В Крыму в Джанкое объявлен план «Перехват» из-за обнаружения подозрительных людей в районе военного аэродрома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что охраняющие объект офицеры заметили двух подозрительных человек возле складов горюче-смазочных материалов и еще восьмерых — вдоль железнодорожных путей.

Люди возле складов осматривали их с фонариками, но сразу после обнаружения сели в Lada Granta и скрылись в неизвестном направлении. Неизвестные с железнодорожных путей растворились где-то в близлежащем лесу.

В городе был объявлен план «Перехват», однако он не дал результатов и предполагаемые диверсанты пока не найдены.

16 февраля Лукашенко заявил о задержании украинцев, готовивших диверсии в России и Белоруссии. С помощью дронов они перебрасывали через границу взрывчатку и были задержаны белорусскими пограничниками.

Ранее Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии.