В Астане пожар в аэропорту привел к массовой задержке рейсов

Из-за пожара в аэропорту Астаны задержано на вылет 18 рейсов. Об этом пишет агентство КазТАГ.

Задымление произошло в галерее воздушной гавани между терминалами №1 и №2. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, произошло замыкание в серверной терминала №2. Площадь пожара составила 10,15 кв. м, пассажиров и работников аэропорта эвакуировали.

Возгорание ликвидировали в 8:24 по местному времени (5:24 по мск).

По данным агентства, отложен вылет 18 рейсов, в том числе рейса из Астаны в Пулково в Петербурге. В пресс-службе аэропорта уточнили, что прилетающие рейсы продолжают принимать. Однако точное время вылета задержанных рейсов неизвестно.

До этого в московском аэропорту Шереметьево сообщили о короткой перезагрузке системы паспортного контроля. В пресс-службе подчеркнули, что ничего нештатного не произошло, отметив «большой объем» прилетевших одновременно рейсов.

Ранее летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за пожара на борту.