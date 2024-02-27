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В Астане пожар в аэропорту привел к массовой задержке рейсов

В аэропорту Астаны задержан вылет 18 рейсов после пожара

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Shutterstock/Almazoff

Из-за пожара в аэропорту Астаны задержано на вылет 18 рейсов. Об этом пишет агентство КазТАГ.

Задымление произошло в галерее воздушной гавани между терминалами №1 и №2. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, произошло замыкание в серверной терминала №2. Площадь пожара составила 10,15 кв. м, пассажиров и работников аэропорта эвакуировали.

Возгорание ликвидировали в 8:24 по местному времени (5:24 по мск).

По данным агентства, отложен вылет 18 рейсов, в том числе рейса из Астаны в Пулково в Петербурге. В пресс-службе аэропорта уточнили, что прилетающие рейсы продолжают принимать. Однако точное время вылета задержанных рейсов неизвестно.

До этого в московском аэропорту Шереметьево сообщили о короткой перезагрузке системы паспортного контроля. В пресс-службе подчеркнули, что ничего нештатного не произошло, отметив «большой объем» прилетевших одновременно рейсов.

Ранее летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за пожара на борту.

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