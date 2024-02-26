Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шесть воздушных целей сбиты в Белгородской области

Губернатор Гладков: cилы ПВО сбили шесть воздушных целей в Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушные цели в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал чиновник.

Он заявил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

26 февраля украинские дроны-камикадзе атаковали село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.

Повреждения получил частный жилой дом — выбиты окна, побита кровля. Оперативные службы работают на месте, уточняет RT.

25 февраля Гладков сообщил, что более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки.

Ранее Медведев заявил, что все цели по защите граждан РФ на своей территории будут достигнуты.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами