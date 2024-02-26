Шесть воздушных целей сбиты в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушные цели в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал чиновник.

Он заявил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

26 февраля украинские дроны-камикадзе атаковали село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.

Повреждения получил частный жилой дом — выбиты окна, побита кровля. Оперативные службы работают на месте, уточняет RT.

25 февраля Гладков сообщил, что более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки.

Ранее Медведев заявил, что все цели по защите граждан РФ на своей территории будут достигнуты.