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Аномально теплую погоду на севере России объяснили

Синоптик Ильин связал теплую погоду на севере России с циклоном с Атлантики

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Depositphotos

На Урале и в Сибири прогнозируется аномально теплая погода из-за появления в этих регионах циклона с Атлантики, который и приведет к тому, что температура иногда будет превышать климатическую норму на 16-18°C. Об этом «Известиям» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, сейчас на севере Атлантики стоит мощный, обширный, малоподвижный циклон. Именно его активность на европейской территории России привела к потеплению в отдельных городах и населенных пунктах.

Теперь же, уточнил Ильин, самые теплые воздушные массы этого циклона идут на север — на Урал и в Сибирь. В связи с этим и стоить ожидать аномально теплых температур в таких городах, как Екатеринбург и Новосибирск.

Отвечая на вопрос, надолго ли установится такая погода на севере страны, синоптик пояснил, что потепление продлится как минимум всю текущую неделю. Ильин также не исключил, что превышение температурных норм может затянуться и на более длительный срок.

Синоптик Gismeteo Леонид Старков сообщал, что в центральном регионе России в ближайшее время будет оттепельная, влажная и при этом ветреная погода. Однако он также допустил осадки в виде замерзающего дождя в определенные дни.

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