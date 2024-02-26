«Сумасшедший» дефицит курьеров в России объяснили интересом к службе по контракту

В России отмечается острый дефицит кадров в службе доставки, из-за чего некоторые сервисы начинают сворачиваться. Причины заключаются в «драконовских» мерах, принимаемых в отношении мигрантов, а также в том, что сами россияне чаще выбирают службу по контракту, чем работу курьером, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.

За год россияне потратили 917,5 млрд рублей на онлайн-заказ продуктов, сегмент вырос на 47%. При этом из-за дефицита кадров «Яндекс лавка» планирует протестировать самовывоз, а «Мираторг» закрыл интернет-магазин.

«Наблюдается просто сумасшедший кадровый голод», — подтвердил Мурадян.

Он пояснил, что большая часть курьеров — мигранты, которые не стали продлевать сроки нахождения в стране. В то же время ФМС «закрутила гайки», из-за чего приезжать в Россию мигрантам стало сложнее.

На снижении привлекательности работы отразился и курс рубля, в результате чего образовавшийся «вакуум» должны были заполнить сами россияне. Однако этого не происходит, констатировал эксперт.

«Многие предпочитают пойти в армию контрактниками, поскольку там больше платят, — объяснил он. — Ввиду этого существенно поднимаются цены. В частности, «Яндекс лавка» начинает перекупать у других маркетов курьеров, качество доставщиков начинает падать. До сих пор нет понимания, где брать новые кадры».

При этом зарплаты курьеров Мурадян назвал высокими – в Москве это 110-130 тысяч рублей. Однако в данном случае оплата труда влияет на ситуацию не так сильно, так как работа курьера считается непрестижной, заключил он.

Напомним, специалисты отмечали, что из-за дефицита курьеров люди стали чаще выбирать самовывоз, отчего сама доставка стала платной или подорожала.

Ранее власти предложили начать регулировать деятельность курьеров.