Названа дата прощания с главой Верховного суда Лебедевым

Прощание с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым пройдет 28 февраля. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Прощание пройдет в Колонном зале столичного Дома Союзов, заключили источники.

Лебедева не стало 23 февраля. Ему было 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда РФ.

По данным «Коммерсанта», причиной трагедии стала долгое онкологическое заболевание. Лебедев умер в 23:45 23 февраля в больнице, где он уже какое-то время лечился. «Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня», — рассказал источник «Ъ».

Он добавил, что благодаря Лебедеву в России есть современная судебная система, в которой судьи получили «полноценную независимость в принятии своих решений».

ТАСС выяснил, что временно исполнять обязанности председателя будет первый заместитель Лебедева Петр Серков.

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