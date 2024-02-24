Полиция нашла в квартире братьев-наркоторговцев оружие и золото на миллион рублей

В Томске полиция нашла в квартире у братьев-наркотоговцев оружие, патроны к нему и золото на миллион рублей. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Сообщается, что в ходе реализации оперативных данных правоохранительные органы задержали двух ранее судимых двоюродных братьев. При себе у мужчин обнаружили шесть свертков с наркотиками.

Во время обыска по месту жительства россиян в расположенном в полу тайнике нашли еще 54 свертка с запрещенными веществами, а также пистолет и 15 патронов к нему. Там же полицейские обнаружили примерно полкилограмма изделий из золота общей стоимостью более миллиона рублей, происхождение драгоценностей устанавливается.

По версии следствия, братья создали интернет-магазин и занимались сбытом наркотиков, принимая оплату на банковские карты. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, их заключили под стражу. Решается вопрос о привлечении россиян к ответственности по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

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