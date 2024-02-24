Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Руководителем Верховного суда временно назначен первый заместитель Лебедева

Руководителем Верховного суда временно назначен первый зам. Лебедева Петр Серков

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Руководителем Верховного суда России временно назначен первый заместитель председателя суда Петр Серков. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в Москве. Ему было 80 лет.

Собеседник РИА Новости уточнил, что Серков будет исполнять обязанности председателя ВС до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового руководителя.

Петр Серков родился 7 июля 1955 года. Он является членом Президиума Верховного суда РФ, членом научно-консультативного совета, имеет степень доктора юридических наук.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в ближайшем будущем объявит об открывшейся вакансии, тогда желающие смогут подать документы.

Лебедев был бессменным председателем Верховного суда Российской Федерации с 1991 года. С 1989 по 1991 год возглавлял Верховный суд РСФСР. Был председателем Московского городского суда с 1986 по 1989 год. Работал в судебной системе СССР с 1970 года. В 1968-м окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.

Ранее председатель ВС РФ заявлял об уменьшении числа арестов предпринимателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами