Руководителем Верховного суда временно назначен первый заместитель Лебедева

Руководителем Верховного суда России временно назначен первый заместитель председателя суда Петр Серков. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в Москве. Ему было 80 лет.

Собеседник РИА Новости уточнил, что Серков будет исполнять обязанности председателя ВС до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового руководителя.

Петр Серков родился 7 июля 1955 года. Он является членом Президиума Верховного суда РФ, членом научно-консультативного совета, имеет степень доктора юридических наук.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в ближайшем будущем объявит об открывшейся вакансии, тогда желающие смогут подать документы.

Лебедев был бессменным председателем Верховного суда Российской Федерации с 1991 года. С 1989 по 1991 год возглавлял Верховный суд РСФСР. Был председателем Московского городского суда с 1986 по 1989 год. Работал в судебной системе СССР с 1970 года. В 1968-м окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.

Ранее председатель ВС РФ заявлял об уменьшении числа арестов предпринимателей.