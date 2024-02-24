Россиянин напал с топором на мужчину, приютившего его потерянную собаку

В деревне Новое Девяткино мужчина несколько раз ударил топором местного жителя, который приютил его собаку. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти. Местный житель нашел на улице собаку, вместе с супругой они разместили объявление в социальных сетях и две недели искали владельцев пса, за это время они успели потратить на лечение животного около 20 тысяч рублей.

Спустя некоторое время к ним обратилась хозяйка питомца, женщина не возражала и перевела спасителям собаки потраченные ими деньги, животное хозяева забрали.

23 февраля вечером владелица собаки вернулась вместе с мужем и потребовала вернуть 20 тысяч рублей, получив отказ, муж жительницы Ленобласти напал на спасителя собаки с топором. Пострадавший госпитализирован.

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