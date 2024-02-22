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Пенсионерка случайно подожгла себя во время приготовления завтрака

«78.ru»: в Петербурге пенсионерка попала в реанимацию с ожогами от кухонной плиты

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Из квартиры в Невском районе Петербурга с тяжелыми ожогами госпитализирована пожилая женщина, на пенсионерке загорелась одежда во время готовки. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Тельмана в Петербурге, 83-летняя пенсионерка готовила завтрак у плиты, когда на ней неожиданно загорелась одежда.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами 60% тела и травмой головы. Женщина находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии подросток решил прикурить сигарету от плиты и попал в реанимацию.

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