Власти предложили разрешить заселяться в отели по военному билету

Минэкономразвития предложило разрешить заселяться в гостинцы по военному билету или по водительским правам. Законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Из законопроекта следует, что туристы смогут использовать водительские права и военные билеты для заселения в отели. Сейчас в отель можно заселиться только по паспорту.

«Предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу, а также дать возможность регистрироваться по месту пребывания и жительству в пределах России документами, удостоверяющими личность военнослужащего России, и водительским удостоверением», — говорится в законопроекте.

До этого стало известно, что в КНДР идет строительство новой туристической зоны площадью 2,8 квадратных километра для приема российских туристов.

Ранее в Ростовской области отказались заселять в отель возвращавшихся в зону СВО военных.