В Холмске мужчина спас мальчика, провалившегося в канализационный люк

В Холмске мужчина помог спасти семилетнего мальчика, который упал в открытый канализационный люк. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел в Холмске во дворах жилых домов по улице Школьной, о произошедшем рассказала местная жительница. Муж горожанки заметил ребенка, который шел по пустырю и неожиданно исчез, мужчина бросился на помощь.

«Глубина колодца была около двух метров или чуть больше. Муж раскопал небольшую лесенку, которая валялась рядом, и опустил в колодец. Мальчик поднялся на несколько ступенек, и его удалось вытащить», — рассказала женщина.

Ребенок не пострадал, его довели до дома и передали родителям, обратилась ли семья в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее в Омске ребенок ошпарил ногу, провалившись в яму с кипятком.