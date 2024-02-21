Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Холмске мужчина спас мальчика, провалившегося в канализационный люк

На Сахалине ребенок провалился в канализационный люк

close
100%
«ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

В Холмске мужчина помог спасти семилетнего мальчика, который упал в открытый канализационный люк. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел в Холмске во дворах жилых домов по улице Школьной, о произошедшем рассказала местная жительница. Муж горожанки заметил ребенка, который шел по пустырю и неожиданно исчез, мужчина бросился на помощь.

«Глубина колодца была около двух метров или чуть больше. Муж раскопал небольшую лесенку, которая валялась рядом, и опустил в колодец. Мальчик поднялся на несколько ступенек, и его удалось вытащить», — рассказала женщина.

Ребенок не пострадал, его довели до дома и передали родителям, обратилась ли семья в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее в Омске ребенок ошпарил ногу, провалившись в яму с кипятком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами