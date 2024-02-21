Россиян могут обязать сдавать увядшие цветочные букеты на переработку

В крупных городах России в тестовом режиме нужно внедрить практику переработки и вторичного использования завядших цветочных букетов, считает председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Как пример он привел возможность использовать цветы в качестве удобрений. Свое предложение общественник направил главе министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В преддверии 8 марта в России традиционно вырастает спрос на цветы, напомнил Корниец. Жизнь букетов коротка – зачастую они не стоят дольше недели, а затем попадают в мусорку, хотя каждый из них является природным ресурсом, подчеркнул он.

Корниец призвал внедрить практику переработки букетов в тестовом режиме и использовать их, к примеру, как удобрение.

«К примеру, в Москве, Санкт-Петербурге или ином крупном городе-миллионнике можно было бы установить несколько специализированных контейнеров для таких букетов по согласованию с локальными сельскохозяйственными или экологическими организациями», — предложил глава Ассоциации природопользователей.

По мнению активиста, подобная практика помогла бы сформировать у людей экологическое мышление и помогла бы извлечь дополнительную выгоду из самого механизма вторсырья.

Напомним, также Корниец призывал открыть в России государственные пункты переработки елей, которые принимали бы сырье после завершения новогодних праздников.

Российские ученые ранее нашли способ переработки навоза в горючий газ.