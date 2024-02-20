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Суд оставил в СИЗО экс-кандидата в губернаторы Красноярского края

Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края Глисков был оставлен под арестом

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Depositphotos

Суд оставил под арестом экс-кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Глискова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции оставил без изменения решение Центрального районного суда г. Красноярска по мере пресечения в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова», — указано в сообщении суда.

Таким образом, Глисков останется под стражей до 30 марта 2024 года. Следствие утверждает, что с декабря 2016-го по май 2017 года Глисков заставил одного из руководителей госпредприятия в Красноярске заплатить взятку в особо крупном размере — один миллион рублей, пользуясь своими служебными полномочиями. На тот момент Глисков являлся депутатом законодательного собрания края.

До этого стало известно, что депутата красноярского заксобрания обвиняют в получении крупной взятки.

Ранее главу одного из районов Ростовской области арестовали.

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