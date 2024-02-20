В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Агульском районе Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное главное управление МЧС России.

«От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 08.47 мск в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6», — сообщили в экстренных службах.

Кроме Агульского района, сообщения о слабых толчках поступали также из Рутульского и Хивского районов. Агульский, Рутульский и Хивский районы Дагестана находятся в южной, гористой части региона и являются малонаселенными горными районами. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступали.

До этого у побережья Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1.

Сейсмолог Елена Семенова уточнила, что подземные толчки силой 2 — 3 балла могли ощущаться на островах Шикотан и Итуруп. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

Ранее рядом с Камчаткой произошли землетрясения.