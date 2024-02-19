Эксперт назвал причины резкого падения уровня жизни при выходе на пенсию

Выход россиян на пенсию часто становится серьезным ударом по их кошелькам. Это связано с тем, что зарплаты в России растут гораздо быстрее, чем пенсии, а откладывать сбережения на старость могут далеко не все, объяснил в беседе с Tsargrad.tv финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич.

По словам специалиста, большие вопросы вызывают данные о размере средней зарплаты, медианной зарплаты и соотношении этих показателей. Так, если средняя зарплата, по данным Росстата, составляет 70 тыс. рублей, то медианная, которая учитывает разрыв в уровне зарплат разных людей, – 50 тыс. рублей.

«Разница как раз и говорит о том, что расслоение в нашем обществе очень большое. Богатые зарабатывают много, а бедные, соответственно, сильно ушли вниз. И это разделение между богатыми и бедными все время растет», – пояснил Кикевич.

Еще одна проблема – отсутствие данных о медианной пенсии, которые в России не публикуются, добавил он. При этом известно, что есть пенсионеры, получающие по несколько сотен тысяч рублей.

«Средняя пенсия по России – 23 тысячи рублей. Но что нам с этого? А сколько реально-то пенсионеры зарабатывают? Вот этого мы, к сожалению, не знаем», – констатировал финансовый советник.

Говоря о запущенной программе долгосрочных сбережений, Кикевич заявил, что она не вызовет интереса граждан, потому что создана «на абсолютно гнилом фундаменте негосударственных пенсионных фондов». Если человек положит деньги на депозит, то получит больше, подчеркнул он.

«Любой человек, который хоть немного вникает в деятельность НПФ, понимает, что они не зарабатывают деньги, а едва сохраняют их. Вообще, задача этой системы – приумножать средства будущих пенсионеров. Но эта функция не выполняется», – заключил Кикевич.

Напомним, Минтруд сообщил, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 7,5%. Это позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек, на эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

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