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Десятки тысяч жителей Курской области остались без воды

Более 96 тыс. жителей Курской области остались без воды из-за обрушения колодца

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

В Железногорске Курской области из-за обрушения колодца повреждение получила канализационная сеть, более 96 тыс. человек на время работ по устранению аварии остались без водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, магистраль была повреждена в ночь с 17 на 18 февраля. Водоснабжение было приостановлено для проведения восстановительных работ.

«Под отключение попали 525 домов, в которых проживает более 96 тыс. человек, а также 37 социальных объектов, в том числе школы и детские сады», — отметил Старовойт.

Главной причиной аварии губернатор считает износ коммунальных сетей. Он сообщил, что сложность работ заключалась в том, что коллектор находится на глубине 9 м, на время ремонта организовали подвоз воды.

«Монтаж канализационного колодца завершили сегодня в 6 утра. Сейчас идет заполнение системы, но на это потребуется время. Жители первых этажей в ряде домов уже получают воду, на верхних этажах она появится в течение 2-3 часов», — сказал глава Курской области.

До этого авария на линиях теплоснабжения оставила десятки домов в Ростове-на-Дону без электричества, отопления и воды.

Ранее жильцы 18 домов в Первоуральске остались без тепла и горячей воды из-за аварии.

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