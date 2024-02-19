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В красноярском аэропорту массово задерживают рейсы

В аэропорту Красноярска задерживают рейсы

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Depositphotos

В Красноярском аэропорту задержали несколько рейсов, следовавших в том числе и в другие страны. Об этом сообщают представители воздушной гавани и официальном Telegram-канале.

Самолеты в Северо-Енисейск, Норильск и Байкин не вылетели своевременно из-за метеоусловий, сложившихся в регионе. О том, на какое время перенесен вылет, на сайте информация отсутствует.

Рейсы в Пхукет, Ош и Новый Уренгой отошли от расписания «по внутренним причинам авиакомпании». Подробности не сообщаются.

Сам аэропорт работает в штатном режиме. Представители воздушной гавани призвали туристов уточнять актуальное время вылета на онлайн-табло.

Ранее в московском аэропорту задержали рейс в Хабаровск из-за драки двоих военнослужащих.

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