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Москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и метели

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Артём Сизов/«Газета.Ru»

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и метели. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

В ведомстве уточнили, что порывы ветра в столице могут достигать 15 метров в секунду. Будет идти мокрый снег. В Подмосковье ситуация мало отличается от московской: здесь также прогнозируется метель.

«Желтый» синоптики относят ко второму уровню опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Накануне в столице оценили высоту снежного покрова. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что за сутки 15-16 февраля высота сугробов в Московском регионе увеличилась на восемь сантиметров. Это произошло из-за «безымянного» снегопада, в результате которого в городе всего за один день выпало 25% от месячной нормы осадков.

До этого он предупредил, что нынешняя зима подарит «еще немало сюрпризов».

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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