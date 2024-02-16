Юрист рассказала, на что нужно обратить внимание при покупке «вторички»

При покупке вторичного жилья важно проверять семейное положение собственника. Об этом в интервью РИАМО сообщила ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова. Также, по ее словам, необходимо убедиться в отсутствии обременений, запретов и арестов в отношении объекта недвижимости.

«Стоит убедиться, что в объекте недвижимости отсутствуют зарегистрированные лица, за которыми сохраняется право пользования и проживания в квартире. Для этого необходимо получить выписки из домовой книги, обычную и архивную. Кроме того, необходимо проверить, нет ли на объекте недвижимости задолженности по коммунальным и иным обязательным платежам», — отметила юрист.

Кроме того, она посоветовала изучить историю перехода прав на квартиру, запросив соответствующую выписку.

В риелторской компании «Инком-Недвижимость» до этого рассказали, что продавцы вторичной недвижимости в Москве в 2024 году стали чаще соглашаться предоставить скидку покупателю.

Уступить в цене ради оперативного выхода на сделку сейчас готовы 20% продавцов «вторички». При этом речь идет о дисконте от рыночной цены недвижимости, уточнили аналитики.

Ранее риелторы спрогнозировали скорое снижение цен на все виды жилья в России.