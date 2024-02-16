Датчанин засунул в нос 68 спичек и установил мировой рекорд

Мужчина из Дании засунул себе в нос 68 спичек и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Автора рекорда зовут Питер фон Танген Бусков, ему 39 лет. Мужчина на 23 спички превзошел предыдущее достижение, которое было установлено другим человеком.

«На удивление, это не причинило вреда. У меня довольно большие ноздри и эластичная кожа. Уверен, это мне помогло», — прокомментировал датчанин.

Питер добавил, что выбрал соревнование со спичками после изучения различных мировых рекордов, которые он мог бы попытаться установить. Мужчина не думает, что сейчас сможет улучшить свой результат, но не исключает этого в будущем.

«Возможно, мой нос вырастет, когда я стану старше», — пошутил он.

Ранее вомбат из японского зоопарка признан самым старым в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса.