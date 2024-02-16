Глава СК РФ поручил возбудить дело против устроившего дебош экс-чиновника ФТС

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Олега Завгороднего, который в начале февраля устроил пьяный дебош в одном из отелей в Калининграде. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

До этого в ведомство поступило обращение с просьбой установить все обстоятельства произошедшего. Также в письме подчеркивалось, что действиям экс-сотрудника ФТС необходимо дать правовую оценку.

«Глава СК РФ поручил руководителю следственного управления СК РФ по Калининградской области Бочарову Д. А. возбудить по озвученному факту уголовное дело и предоставить доклад», — говорится в заявлении.

Представители ведомства добавили, что после возбуждения дела ход его расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

5 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что начальник тыла ФТС РФ устроил дебош в пятизвездочной гостинице Crystal House в Калининграде. Чиновник прибыл в город, чтобы принять участие в совещании по итогам деятельности региональной таможни за 2023 год.

Однако в какой-то момент мужчина вместе с коллегами решили выпить в номере отеля. После этого между выпившим Завгородним и охранником гостиницы произошел конфликт. Более того, чиновник попытался напасть на одного из сотрудников учреждения.

В результате прибывшие на место правоохранители доставили мужчину в отделение, где тот продолжил дебош. Позже в сеть попало видео, на котором запечатлено вызывающее поведение Завгороднего.

Через два дня появилась информация, что чиновник уволился.

Ранее в Кремле отреагировали на новость о пьяном дебоше экс-начальника тыла ФТС РФ.