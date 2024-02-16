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Синоптик о погоде в Москве: «эта зима нам подарит еще немало сюрпризов»

Синоптик Леус: снегопад будет продолжаться в Москве 16 февраля

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Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

В ближайшие пять-девять дней в Москве не ожидаются снегопады, аналогичные рекордному, который произошел 15 февраля. Об этом kp.ru рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Основная масса снежных осадков регион покинула. Тем не менее снег будет идти в течение всего дня (16 февраля. — Прим. ред.), но количество выпавшего снега будет в разы меньше, чем фронтальный раздел насыпал в четверг. <...> В обозримой перспективе в течении пяти-девяти дней в Москве снегопадов не будет. <...> Эта зима нам подарит еще немало сюрпризов», — отметил Леус.

По его словам, в воскресенье (18 февраля) регион попадет в атлантическое тепло, температура воздуха в связи с этим будет в пределах +1..+2°C, снег начнет таять. Однако он отметил, что сугробы в столице будут таять до апреля, поскольку в них очень плотные слои снега.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что снегопад, который начался в Москве ночью 15 февраля, стал самым сильным с начала зимы, снег будет идти до воскресенья, 18 февраля. По ее словам, за ночь и первую половину четверга прирост снега в столице составил около 12 см.

Ранее москвичам рассказали о погоде в пятницу.

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