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В Ленобласти женщина попала в нейрохирургию из-за отлетевшего ей в лицо колеса автобуса

В Ленобласти колесо автобуса отлетело в женщине в лицо

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Shutterstock

В Ленобласти женщина попала в больницу после того, как в нее попало колесо автобуса. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Выборгском районе. Правоохранители получили сообщение из медучреждения о том, что к ним поступила женщина. Выяснилось, что в пациентку попало колесо от автобуса. О деталях произошедшего не сообщается.

У петербурженки диагностировали очаговую травму головного мозга и кровоизлияние. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Ее направили в отделение нейрохирургии.

На данный момент полиция проводит проверку.

Ранее в Петербурге машина переехала мужчину, которого до этого сбил другой автомобиль.

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